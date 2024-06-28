Президент відповів на петицію

Ініціатива була подана 3 травня автором петиції Дмитром Карягіним на сайті Офісу президента. Він аргументував свою позицію тим, що без такої правки до закону про мобілізацію країна може зіштовхнутися з "транспортним колапсом".

Читайте також Кому можна не платити земельний податок

Наразі петиція набрала понад 25 тисяч підписів. Президент України вже відповів на неї.

Володимир Зеленський повідомив, що питання організації мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні знаходиться у віданні Кабінету Міністрів. Тому він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути порушені в петиції питання та поінформувати автора про результати розгляду.

Реакція президента свідчить про важливість підтримки економічної стабільності країни, особливо у сфері міжнародних перевезень, під час військових дій.

Аграрії матимуть бронь від мобілізації