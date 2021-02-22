Ціни на продукти продовжують рости. Одна з причин – ріст ціни на зерно.

Ціни на продукти в Україні продовжують рости. Лідерами за ростом ціни є яйця, цукор та соняшникова олія.

Цікаво Український цукор – найдорожчий у світі

За рік ціна на яйця зросла на 50%, а за останні 5 днів – на 1,7 гривні за десяток. Ця продукція подорожчали через посуху, а також через високу ціну на зернові – основний корм для курей у фермерських господарствах. За прогнозами аналітиків, спаду варто очікувати лише в березні.

А от прогнози щодо решти продуктів не такі втішні. Разом із зерном будуть дорожчати хліб, макарони, кондитерські вироби, цукор та олія.

Ми бачимо вже певну стабілізацію. І цілком імовірно, що вже подальшого зростання цін на зерно не буде. Однак ще певний шлейф у підвищенні цін на борошно і на певні субпродукти може бути у рамках від 5 до 10%, – розповів радник зі стратегічного розвитку президента “Українського клубу аграрного бізнесу” Володимир Лапа.

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