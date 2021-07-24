Черешні краще збирати вночі: несподівана порада знаних садівників

Канадська компанія Jealous Fruits вже другий рік збирає черешню вночі. Аграрії запевняють, що завдяки такому підходу отримують якісніші ягоди, а збирачі можуть довше працювати в саду.

У 2020 році ми провели випробування нічного збору з 90 працівниками і були дуже задоволені результатами, – розповіла представниця Jealous Fruits Джулія Маклахлен у коментарі FreshPlaza. – Ми спостерігали значне покращення якості упакованої черешні, кращий моральний стан збирачів і збільшення їхньої зарплати.

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Збір черешні в найхолодніші години дня позитивно впливає на якість плодів, бо ягоди з температурою 15 – 18 градусів набагато менше пошкоджуються та довше зберігаються.

Збирачі також дуже задоволені роботою в прохолоду та у захваті від тривалої зміни, що дає можливість більше заробляти. Зміна триває з півночі до 9 ранку, в разі потреби її можна продовжити на годину.



Нічний збір черешні / Фото FreshPlaza

У компанії Jealous Fruits відзначають, що оскільки збір врожаю займає лише 7 тижнів, дуже важливо, щоб черешню зривали в оптимальній стиглості, а працівники змогли отримати максимальний заробіток.

Як відбувається збір черешні?

Збирачі оснащені двома ліхтарями для того, щоб добре бачити плоди, драбини та гілки. Більше того, виявляється, вони краще бачать плоди вночі у світлі ліхтаря, ніж вдень, коли світить сонце. Також працівники носять світловідбивні смуги, щоб не потрапити під трактори чи причепи, які, в свою чергу, добре освітлені.