Через заморозки урожай фруктів та ягід опинився під загрозою

Цьогоріч на посівний сезон дуже вплинув холод. Аграрії побоюються, що через перепади температури можуть залишитися без врожаю.

Морози та снігопади прийшли в Україну у самісінький розпал весни. Різке повернення зимової погоди не надто потішило садівників.

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Зима теж була холодною цього року. Дуже багато змерзло всього. Рослини ледь-ледь намагаються відійти – і знову заморозки, – розповідає садівник Олександр Колодяжний.

Скаржаться на погоду й інші садівники. Оптимальної температури для сходу рослин вони так і не дочекалися, а бджіл, які запилюють рослини, теж не було через низькі температури.

З урожаєм зернових все має бути у порядку, але температура та дощі зашкодили раннім кісточковим і ягодам. Відтак, черешень та полуниці цього року багато на ринку не буде.

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