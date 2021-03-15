Очередной рост: одна из крупнейших сетей супермаркетов повысит цены на 25%
Сеть супермаркетов "АТБ" в ближайшее время поднимет цены на продукцию.
Источник:АТБ
Сеть супермаркетов "АТБ" объявила, что товары на полках магазинов в ближайшее время подорожают на 5-25%.
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В "АТБ" рост цен оправдывают тем, что многие поставщики и производители товаров, с которыми сотрудничает компания, решили повысить стоимость продукции. В свою очередь поставщики аргументировали решение повышением цен на сырье и топливо.
Отметим, что сырьевые продукты, такие как сахар, мука, подсолнечное масло и т.д. действительно в последнее время прибавили в стоимости.
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