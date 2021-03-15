Сеть супермаркетов "АТБ" в ближайшее время поднимет цены на продукцию.

Сеть супермаркетов "АТБ" объявила, что товары на полках магазинов в ближайшее время подорожают на 5-25%.

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В "АТБ" рост цен оправдывают тем, что многие поставщики и производители товаров, с которыми сотрудничает компания, решили повысить стоимость продукции. В свою очередь поставщики аргументировали решение повышением цен на сырье и топливо.

Отметим, что сырьевые продукты, такие как сахар, мука, подсолнечное масло и т.д. действительно в последнее время прибавили в стоимости.

Недавно сообщалось, что цены на свинину должны снизиться. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине подешевеет свинина".