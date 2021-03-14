Хлібобулочні вироби в Україні незабаром подорожчають
Дефіцит борошна в Україні тимчасовий, але ціни на хлібобулочні вироби зростуть.
Джерело:УКАБ
Українського борошна вистачить, щоб покрити внутрішні потреби, але до середини весни хлібобулочні вироби зростуть у ціні на 5-10%.
Цікаво Посівна кампанія-2021: коли стартує в Україні
Як відомо, показник виробництва борошна у січні цього року склав 85 тисяч тонн, і це стало найнижчим показником за 22 роки. Раніше середній показник раніше складав 114 тисяч тонн. Фахівці заспокоюють, що дефіциту борошна не буде і за потреби виробництво можна наростити.
Ціна на пшеницю не зростатиме, але втримати ціни на хлібобулочні вироби не вдасться, тому вони трішки подорожчають.
Поділитися новиною