Дефіцит борошна в Україні тимчасовий, але ціни на хлібобулочні вироби зростуть.

Українського борошна вистачить, щоб покрити внутрішні потреби, але до середини весни хлібобулочні вироби зростуть у ціні на 5-10%.

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Як відомо, показник виробництва борошна у січні цього року склав 85 тисяч тонн, і це стало найнижчим показником за 22 роки. Раніше середній показник раніше складав 114 тисяч тонн. Фахівці заспокоюють, що дефіциту борошна не буде і за потреби виробництво можна наростити.

Ціна на пшеницю не зростатиме, але втримати ціни на хлібобулочні вироби не вдасться, тому вони трішки подорожчають.

Завдяки зростанню імпорту свинини м'ясо в Україні подешевшає. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні подешевшає свинина".