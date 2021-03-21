Червона картопля: в Україні вивели нові унікальні сорти

Українські селекціонери вивели нові сорти картоплі. Вони вирізняються різнокольоровим м'якушем.

Селекціонери науково-виробничого об’єднання "Чернігівеліткартопля" вивели екзотичну картоплю з фіолетовим та червоним м’якушем. Наразі нові сорти готують до реєстрації в державному реєстрі рослин.

Цікаво Глобальну проблему викидів метану може вирішити дієта для худоби

Команда подає нові гібриди на державну реєстрацію щороку. У найближчому майбутньому мають зареєструвати сорти з кольоровим м’якушем: фіолетову картоплю “Либідь” та червону “Фурор”.

“Либідь” вивели шляхом схрещування одного з зарубіжних сортів-похідних дикорослої форми, знайденої колись у Перу, та власного сорту “Нагорода”. Селекційна робота тривала понад 10 років. На думку селекціонерів, саме стільки потрібно працювати з насінням, щоб його можна було назвати сортом.

Красивий рідкісний птах може зникнути через "власну забудькуватість". Більше про це читайте у матеріалі Агро 24