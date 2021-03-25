Дефіцит яблук і груш спровокував скорочення українського експорту

Україна в перші два місяці 2021 року помітно зменшила експорт яблук і груш порівняно з аналогічним періодом-2020.

За даними Державної митної служби, у січні-лютому цього року українські виробники яблук і груш експортували продукції на суму 2,63 мільйона доларів, що на 7,85% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Топ-5 країн-експортерів яблук і груш з України

(січень-лютий-2021, сума – тисячі доларів)

Білорусь – 609,8 (-24,9%) ОАЕ – 399,2 (-7,85%) Оман – 292,6 (+4,97%) Малайзія – 267 (-6,14%) Саудівська Аравія – 251,4 (-23,3%)

Примітка. В дужках вказані зміни у відсотка порівняно з 2020 роком.

Таким чином, Україна зараз продовжує негативну торішню тенденцію: у 2020-му порівняно з 2019-м вітчизняні виробники зменшили експорт яблук і груш на 9,82 мільйона доларів (-43,2%).

Чому зменшується експорт яблук і груш?

Головна причина – зменшення запасів цих фруктів на вітчизняних складах. Така ситуація, на думку деяких аграрних експертів, може призвести до того, що яблука і груші стрімко здорожують на внутрішньому ринку.

Детальніше про це читайте у статті Агро24 "Яблука в Україні подорожчають втричі та поб'ють цінові рекорди".