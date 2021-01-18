Через неправильне використання земель аграріями, недооцінку небезпеки та відсутність державної підтримки щодо відновлення родючості ґрунтів українська земля швидко деградує.

Сьогодні показниками деградації ґрунтів в Україні є втрата гумусу та поживних речовин на 43% орних площ, переущільнення – на 39%, замулювання та кіркоутворення – на 38%, водна ерозія (17%), підкислення та заболочування (14%), забруднення радіонуклідами та вітрова ерозія (11%), забруднення пестицидами (9,3%) та важкими металами (8%), засолення та залужування (4,1%), утворення ярів (3%). Про це розповіла виконавчий директор ТОВ "Інститут прикладної біотехнології" та доктор сільськогосподарських наук Світлана Корсун, повідомляє AgroTimes.

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Це лише частина процесів деградації, загалом їх більше сотні, і якщо додати всі ці незначні відсотки, ми отримаємо більше 100%. Це свідчить про те, що один вид деградації провокує інший. І це є особливо небезпечним, – відзначила вона.

У результаті досліджень вчені визначили такі чинники деградації ґрунтів:

неоптимальне співвідношення земельних угідь (площу ріллі необхідно скоротити на 6-8 мільйонів гектарів);

недосконалість земельної реформи, яка призвела до порушення агротехнологій;

зміна структури посівних площ, спрощення сівозміни, у ряді випадків переходи на монокультуру;

дефіцитний баланс основних поживних елементів і органічних речовин, спричинені низькими дозами добрив;

відсутність ефективних механізмів виконання законодавчих актів стосовно охорони земель;

відсутність об’єктивної ціни ґрунтових ресурсів, справедливого оподаткування та відповідного фонду коштів, необхідних для підтримки родючості ґрунтів.

Як писав Агро24, в Україні зросли штрафи за забруднення земель.