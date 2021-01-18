Из-за неправильного использования земель аграриями, недооценки опасности и отсутствия государственной поддержки по восстановлению плодородия почв украинская земля быстро деградирует.

Сегодня показателями деградации почв в Украине являются потеря гумуса и питательных веществ на 43% пахотных площадей, переуплотнения – на 39%, заиливания и коркообразование – на 38%, водная эрозия (17%), подкисление и заболачивание (14%), загрязнение радионуклидами и ветровая эрозия (11%), загрязнение пестицидами (9,3%) и тяжелыми металлами (8%), засоление и залуживание (4,1%), образование оврагов (3%). Об этом рассказала исполнительный директор ООО "Институт прикладной биотехнологии" и доктор сельскохозяйственных наук Светлана Корсун, сообщает AgroTimes.

Интересно Земельная реформа: сколько будет стоить украинская земля​

Это лишь часть процессов деградации, всего их более сотни, и если добавить все эти незначительные проценты, мы получим более 100%. Это свидетельствует о том, что один вид деградации провоцирует другой. И это особенно опасно, – отметила она.

В результате исследований ученые определили следующие факторы деградации почв:

неоптимальное соотношение земельных угодий (площадь пашни необходимо сократить на 6-8 миллионов гектаров);

несовершенство земельной реформы, которое привело к нарушению агротехнологий;

изменение структуры посевных площадей, упрощение севооборота, в ряде случаев переходы на монокультуру;

дефицитный баланс основных питательных элементов и органических веществ, вызванные низкими дозами удобрений;

отсутствие эффективных механизмов исполнения законодательных актов по охране земель;

отсутствие объективной цены почвенных ресурсов, справедливого налогообложения и соответствующего фонда средств, необходимых для поддержания плодородия почв.

Как писал Агро24, в Украине выросли штрафы за загрязнение земель.