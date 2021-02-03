Рахунок – на мільйони: Держгеокадастр назвав кількість зареєстрованих земельних ділянок

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила нові оперативні дані щодо земельних ділянок.
Джерело: Урядовий портал
До Держгеокадастру, станом на 1 лютого 2021 року, внесено відомості про 22,6 мільйона земельних ділянок загальною площею 43,8 мільйона гектарів (зокрема, 15,1 мільйона ділянок – сільськогосподарського призначення площею 32,1 мільйона гектарів).
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Служба також повідомила, що триває процес внесення відомостей щодо адміністративно-територіальних одиниць: наразі із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 9 061 адміністративно-територіальної одиниці та нормативну грошову оцінку 4 884 населених пунктів.
За період з 25 січня по 1 лютого 2021 року головними управліннями Держгеокадастру через ЦНАПи видано 21,4 тисячі витягів, зокрема – 10,7 тисяч витягів, замовлених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.
"Вже в лютому буде презентовано єдиний геопортал", – заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.
На думку чиновника, єдиний геопортал, який забезпечить повну відкритість даних Держгеокадастру, – важливий елемент боротьби проти земельного рейдерства.
Верховний Суд України підготував спеціальний дайджест судової практики Великої Палати із земельних спорів за участю органів Держгеокадастру. Які правові висновки зроблено? Читайте у матеріалі Агро24 "Верховний Суд і Держгеокадастр: названо ключові рішення у земельних спорах".