Держпродспоживслужбу розділять і роздадуть трьом міністерствам, – ЗМІ

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ДПСУ) розділять на три частини і повноваження роздадуть трьом міністерствам – Мінагрополітики, Мінекорозвитку і Мінприроди/Мінздоров’я.

Джерело: AgroPolit.com

Таке рішення прийняв Кабмін України на закритому засіданні 4 лютого, повідомляє джерело видання в уряді.

Звернять увагу! Продаж землі іноземцям: коли і як буде вирішуватися питання

Як розділять Держпродспоживслужбу?

Центральний орган санітарного благополуччя – його доля ще узгоджується, орієнтовно повноваження відійдуть Мінприроди або Мінздоров’я.

Центральний орган з ветеринарної медицини – Мінагрополітика.

Центральний орган з безпечності харчових продуктів – Мінекорозвиток.

Джерело видання цитує прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який, озвучивши ідею поділу, зауважив:

Такого монстра, як Держпродспоживслужба вже не буде.

Шмигаль, щоправда, не сказав, якої реакції варто очікувати від Євросоюзу. Адже кілька років тому формування ДПСУ як єдиної служби відбувалося за ветеринарними і санітарними стандартами ЄС.

Історія питання

Це не перша спроба змінити контролера за ДПСУ, яка є однією з найласіших державних служб в рамках Кабміну, відзначає AgroPolit.com. Так, у серпні 2020 року Мінздоров’я спробувало реформувати Держпродспоживслужбу, забравши собі у підпорядкування Санітарно-епідеміологічну службу (СЕС). Тоді ринок виступив категорично проти, і, зокрема, звучав аргумент, що це викличе негативну реакцію ЄС та "поставить на паузу" торгові відносини з Європою.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заявив, що єдиний геопортал відкритих даних презентують уже цього місяця. Детальніше читайте в