Дивний делікатес: гречка може подорожчати до 80 гривень

Впродовж останнього року гречка подорожчала на 35%. Зараз ціна на крупу в середньому становить 32-50 гривень, але експерти прогнозують подорожчання до 80 гривень.

Причин подорожчання гречки є декілька. Власне виробництво крупи в Україні дуже скоротилося, за 4 роки показник впав втричі.

Цікаво Томат із "п’ятим смаком" з'явиться в супермаркетах України

Для задоволення внутрішніх потреб Україні треба 150 тисяч гектарів гречки, а зараз ми маємо в середньому 60 тисяч гектарів цієї культури.

Окрім того, через Казахстан в Україну із казахстанськими бирками заходить дешева російська гречка. Плюс свою долю вніс і карантин, який створив ажіотажний попит на крупу.

Разом з тим зазначається, що виробники не зацікавлені у подорожчанні крупи, адже заробляють на обсягах. При різній ціні маржа виробника та сама, а попит збільшує якраз менша ціна.

Пропозиція грибів наразі перевищує попит. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24