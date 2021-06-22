Дієтичний цукор з решток рослин: вчені винайшли унікальний продукт

У кожного господарства є побічна продукція – стебла, листя, кукурудзяні качани та інші частини рослини, які часто йдуть на відходи. Американська компанія Supplant зуміла зробити з них цукор.

Компанію 4 роки тому заснував Том Сіммонс, який має ступінь доктора в галузі рослинництва. Він розповів, що для розщеплення довгих складних ланцюгів цукру у волокнистій сировині вони застосовують ферменти, що виробляються грибами.

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За допомогою цієї технології їм вдається отримати укорочені ланцюги, які легко перетворити на цукор.

Їх продукт навідміну від звичайного цукру має клітковину, менше калорій, нижчий глікемічний індекс та є пребіотиком.

Цей цукор також можна використовувати у випічці, варінні та карамелізації, адже його "поведінка" така сама, як і у звичайного цукру.

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