Добрива з батарейок: в Австралії зібрали перший унікальний врожай пшениці

Австралійські фермери можуть похизуватися неабияким досягненням. Їм вдалося зібрати перший урожай пшениці, добривом для якої стали використані батарейки.

В Австралії вже зібрали перший урожай пшениці, під час вирощування якої використовували мікрочастинки перероблених лужних батарейок.

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Результати експерименту виявилися позитивними, тому робота в цьому напрямку буде продовжена.

Компанія Lithium Australia NL спільно з дочірньою структурою Envirostream Australia Pty опублікували результати польових випробувань унікальних мінеральних добрив. Вони містять мікрочастинки марганцю, які були отримані з відпрацьованих лужних батарейок, спрямованих на утилізацію.

У червні 2020 року компанія внесла добрива з батарейок в ґрунт на випробувальному полігоні, а збирання врожаю завершилося в грудні. Дослідження показали гарне поглинання марганцю зерном.

Особливістю добрив, отриманих шляхом змішування моноамонійфосфату з металевим пилом, що містить марганець і цинк, є повільне вивільнення поживних речовин для рослин.

Lithium Australia має намір надати результати польових випробувань виробникам добрив, а також продовжити роботу по використанню перероблених акумуляторних матеріалів в якості сировини для комплексних добрив.

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