Добриво з водоростей: українська студентка створила інновацію

З водоростей Азовського моря можна робити добриво. Це довела студентка Приазовського державного технічного університету Марія Шабанова.

Свій стартап "Mr. SeaWeed" дівчина презентувала під час фестивалю стартапів "UP FEST-2021". Над виготовленням добрива студентка працювала з лютого.

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Згідно її підрахунків, для 1 літра концентрованих добрив потрібно 100 кілограмів водоростей.

Для створення виробничої лінії Марії потрібно 5 тисяч доларів. Представники аграрного бізнесу вже зацікавилися її розробкою та погодилися придбати першу партію добрив.

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