Дорога українська свинина спровокувала великий ріст імпорту

Джерело:УКАБ
Основними імпортними постачальниками свинини для України стали ЄС та Канада.
Україна значно наростила імпорт свинини. У січні показник сягнув позначки у 1620 тонн, що на 64% більше за аналогічний період минулого року.
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Свіжа та охолоджена свинина складає 46% імпорту, решта – морожене м'ясо.
На ріст імпорту свинини вплинули три чинники:
Більшу частину імпорту – 77,5% – складає продукція країн Євросоюзу. Імпортна квота для країн ЄС дозволяє безмитне ввезення 20 тисяч тонн свинини на рік.
Також аналітики повідомляють, що ціни на півтуші в Україні ростуть, тому це може спровокувати ще більший ріст імпорту і перенасичення ринку пропозицією свинини.Незабаром ринок м'ясних та рибних продуктів може зазнати суттєвих змін. Вирощені в дабораторії продукти незабаром можуть скласти конкуренцію звичним. Гонконг вже дозволив продавати штучну рибу. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Штучну "рибу" дозволили продавати: першим наважився Гонконг".