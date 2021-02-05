Дорога украинская свинина спровоцировала большой рост импорта
Основными импортными поставщиками свинины для Украины стали ЕС и Канада.
Источник:УКАБ
Украина значительно нарастила импорт свинины. В январе показатель достиг отметки в 1620 тонн, что на 64% больше за аналогичный период прошлого года.
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Свежая и охлажденная свинина составляет 46% импорта, остальное – мороженое мясо.
На рост импорта свинины повлияли три фактора:
- закрытие Китаем импорта из Германии в связи со вспышкой африканской чумы;
- цены на свинину в ЕС ниже украинских;
- увеличение себестоимости свинины в Украине.
Большую часть импорта – 77,5% – составляет продукция стран Евросоюза. Импортная квота для стран ЕС позволяет беспошлинный ввоз 20 тысяч тонн свинины в год.
Также аналитики сообщают, что цены на полутуши в Украине растут, поэтому это может спровоцировать еще больший рост импорта и перенасыщение рынка предложением свинины.
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