Основными импортными поставщиками свинины для Украины стали ЕС и Канада.

Украина значительно нарастила импорт свинины. В январе показатель достиг отметки в 1620 тонн, что на 64% больше за аналогичный период прошлого года.

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Свежая и охлажденная свинина составляет 46% импорта, остальное – мороженое мясо.

На рост импорта свинины повлияли три фактора:

закрытие Китаем импорта из Германии в связи со вспышкой африканской чумы;

цены на свинину в ЕС ниже украинских;

увеличение себестоимости свинины в Украине.

Большую часть импорта – 77,5% – составляет продукция стран Евросоюза. Импортная квота для стран ЕС позволяет беспошлинный ввоз 20 тысяч тонн свинины в год.

Также аналитики сообщают, что цены на полутуши в Украине растут, поэтому это может спровоцировать еще больший рост импорта и перенасыщение рынка предложением свинины.

Вскоре рынок мясных и рыбных продуктов может претерпеть существенные изменения. Выращенные в лаборатории продукты вскоре могут составить конкуренцию привычным. Гонконг уже разрешил продавать искусственную рыбу. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Искусственную "рыбу" разрешили продавать: первым решился Гонконг".