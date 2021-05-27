Корені кульбаби використовують у медицині для поліпшення діяльності органів травлення. Також сушені на сонці жовті квіти можна заварювати як чай.

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Але багато людей використовують кульбабу у якості замінника ранкової кави, адже вона володіє такими ж властивостями.

Для "бадьорого" напою коріння квітки треба відокремити, порізати на шматочки та запекти у духовці при температурі 90 градусів. Запікання триватиме 2-3 години. Коріння "готове" для приготування тоді, коли його легко можна розламати навпіл. Для приготування напою слід заварити коріння в окропі впродовж 20 хвилин.

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