За словами фахівців, зростання цін на хліб передбачалося давно, але покупцям не варто хвилюватися.
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Подорожчання хліба становитиме 2-3% і розтягнеться на все літо. Потім коливань цін в цьому році вже не буде і вартість хліба залишиться стабільною.
Ми бачили 2020 рік зі зростаючими цінами на хліб, і подорожчання хліба і хлібобулочних виробів в 2021 році. Але подорожчання хліба, яке почалося на початку поточного року, зараз сповільнилося, — підкреслив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко Олексій Дорошенко.