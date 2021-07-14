Розробники Люк Дебрабандер і Анель Піка довго працювали над екошкірою, що не потребує забою худоби чи застосування продуктів нафтопереробки. Спочатку вони експериментували з буряками, грибами та картоплею, але ця сировина не дала бажаного результату. Зате ефективними виявилися банани та манго – виготовлена з них екошкіра мала відмінну якість.

Зверніть увагу! Робот для збирання фруктів: дивовижна інновація ізраїльського стартапу



Сировина для Vegskin

Для створення Vegskin не потрібні якісні свіжі фрукти – в роботу йдуть банани і манго, які втратили товарний вигляд і не підлягають подальшому продажу. Зі 100 тонн фруктів вдається виготовити 5-8 тисяч квадратних метрів рослинної шкіри.

Велика перевага матеріалу Vegskin – він біологічно розкладається та здатен замінити більшість функцій класичної шкіри – гнучкість, водонепроникність і довговічність.



Так виглядає Vegskin

Стартап планує випускати Vegskin для високоякісних брендів, які створюють одяг, взуття, оббивку для меблів чи оздоблення автомобіля.

Це цікаво! Корисна сіль: вражаюча інновація американського стартапу