Разработчики Люк Дебрабандер и Анель Пика долго работали над экокожей, для которой не нужно забивать скот или применять продукты нефтепереработки. Сначала они экспериментировали со свеклой, грибами и картофелем, но это сырье не дало желаемого результата. Зато эффективными оказались бананы и манго – изготовленная ​​из них экокожа имела отличное качество.

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Сырье для Vegskin

Для создания Vegskin не нужны качественные свежие фрукты – в работу идут бананы и манго, которые потеряли товарный вид и не подлежат дальнейшей продаже. Из 100 тонн фруктов удается изготовить 5-8 тысяч квадратных метров растительной кожи.

Большое преимущество материала Vegskin – он биологически разлагается и способен заменить большинство функций классической кожи – гибкость, водонепроницаемость и долговечность.



Так выглядит Vegskin

Стартап планирует выпускать Vegskin для высококачественных брендов, которые создают одежду, обувь, обивку для мебели или отделки автомобиля.

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