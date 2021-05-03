Та одна з найважливіших битв – з найзапеклішими ворогами – подолання непотрібної конкуренції для культурної рослини з боку паразита вовчка соняшникового та злісних бур'янів у полі. Через їхній вплив результати роботи можуть бути неочікувано невтішними.

Як запобігати поширенню на полі небезпечних об’єктів та як їх позбутися в разі появи, пояснює Михайло Маленький, менеджер з маркетингу напрямку соняшника та ріпака компанії BASF.

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Вовчок: who is who?

Одним з найнебезпечніших "ворогів" для соняшника в останні роки став вовчок соняшниковий. Він відомий аграріям багатьох країн: Європи, Середнього Сходу, Далекого Сходу, Південної Африки та навіть Австралії. Сьогодні цей паразит вражає близько 16 мільйонів гектарів світових посівів соняшнику.

Наразі відомо 1600 видів та 89 родів рослин родини вовчкових. Приміром, егітенія, один із видів, поширений у Південній Азії та островах Тихого океану, паразитує на деревах. А от вовчок баштанний вражає близько 70 видів рослин – зокрема, картоплю, тютюн, томати...

У межах України налічується понад 40 видів вовчка, 5 з яких є паразитами культурних рослин. Особливо активно вони проявляються на соняшнику в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Кіровоградській та Черкаській областях. Останніми роками його ураження досягають навіть Полтавської, Київської, Чернігівської та Вінницької областей.

Вовчок позбавлений хлорофілу, з простим або гіллястим стеблом жовтуватого чи буруватого кольору. Живе на коренях різних рослин, порушуючи їхній водний і поживний режим. Внаслідок такого симбіозу листя рослини никне та жовтіє, сповільнюється зростання й розвиток. Видалити паразита без шкоди для рослини неможливо.

На додаток вовчок соняшниковий змінився у процесі еволюції: почали активно поширюватися нові популяції й раси паразита. Кількість рас у конкретному районі визначається тривалістю вирощування рослини-господаря та різноманітністю його генотипів. Поява нових найбільш агресивних рас вовчка призводить до втрати гібридами імунітету. Значний вплив на його розвиток мають як імунологічні властивості рослини-господаря, так і терміни сівби, родючість ґрунту, кількість вологи в ґрунті, кількість насіння вовчка в ґрунті та глибина його закладення, а також структура кореневої системи рослини-господаря. Найбільше виснаження соняшника відбувається у посушливі роки. Тоді концентрація кореневих виділень стає вищою і відповідно утворюється більша кількість прикріплень.

Вовчок соняшниковий – підступний ворог /Фото Researchgate

Ще одна особливість – дуже легке, електростатичне насіння, занесене до Книги рекордів Гіннеса як найменше серед усіх відомих. Переноситься насіння вовчку надзвичайно легко: вітром, водою, технікою, пташками та навіть підошвою нашого взуття. Мало того, його життєздатність зберігається впродовж 8-12 років.

Сукупність усіх цих особливостей вовчка роблять його надзвичайно стійким до умов довкілля та продуктивним. Це щороку загрожує зменшенню врожайності соняшника до 50%.

Як зарадити?

Технології не стоять на місці. Щороку селекціонери пропонують нові, більш стійкі до паразита, гібриди соняшника. Проте на дослідження й, головне, випробування нових гібридів, потрібен час. З іншого боку, вовчок – надзвичайно "підкований ворог": паразит дає кілька генерацій на рік, а соняшник – лише одну.

Що можна зробити уже сьогодні, аби захистити соняшник від вовчка й підвищити урожайність культури? Застосувати "важку артилерію" – увесь комплекс відомих заходів.

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Вивчення шляхів поширення паразита

Насіння вовчка дуже легке й поширюється не лише вітром. Досить часто аграрії при обробці ґрунту, збиранні врожаю чи транспортуванні використовують орендовану техніку. Разом з нею на поле може потрапити й насіння вовчка. Тож перед використанням техніки обов’язково мити колеса й нижні частини корпусу, не проводити обробку на уражених полях.

Підбір насіння

Один із важливих факторів, які впливають на врожайність і водночас залежать від людини, – вибір насіння. Сучасні селекційні сорти та гібриди насіння соняшника, стійкі до 9 рас вовчка, тож збільшують шанси аграріїв на отримання прибутку від вирощування культури, особливо у посушливих регіонах.

Сівозміна

Науковці стверджують: за умови сівозміни кожні 7 – 9 років є шанс уникнути поширення вовчка. Більш того, саме недотримання сівозміни визнане причиною мутації та поширення вовчка соняшникового у північних регіонах, і як наслідок – зниження врожайності та повної втрати врожаю. Також можна висівати провокаційні посіви. До прикладу, кукурудзу, сорго, суданську траву, льон, сою, люцерну. Вони провокують ріст вовчка. Проте прикріпитися до коренів цих рослин паразит не може, тож просто гине.

Кислотність ґрунту

На проростання насіння вовчка впливає ще й кислотність ґрунту. Оптимальний pH – 6,5 та нижче. Тож для боротьби із вовчком варто вносити лужні добрива.

Технологія Clearfield® та Clearfield® Plus

Застосування сучасних гербіцидів вже стало невіддільною частиною процесу вирощування соняшника. Запровадження технологій Clearfield® та Clearfield® Plus, а саме вирощування високоякісних, стійких до вовчка гібридів та надійних гербіцидів якраз направлено на боротьбу із цим паразитом. Використання таких продуктів як: Євро-Лайтнінг®, Пульсар® 40, Євро-Лайтнінг® Плюс та Пульсар® Флекс допоможуть врятувати посіви соняшнику.

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Для ефективного контролю вовчку соняшникового важлива концентрація діючих речовин продуктів, яка потрапляє у рослину-господаря. Маючи системні властивості, діючі речовини препаратів захисту перерозподіляються до кореневої системи соняшнику і вбивають паразита, який прикріпився до нього. Також це забезпечує надалі неможливість нових прикріплень вовчка соняшникового до кореневої системи. Наразі вирощування соняшнику за технологіями Clearfield® та Clearfield® Plus є чи не єдиним, дієвим способом та порятунком для господарств України у розв'язанні проблеми з вовчком соняшниковим.

Ефективність гербіцидів технологій Clearfield® та Clearfield® Plus

Внесення у фазу ВВСН 16

13 днів після застосування

Контроль Євро-Лайтнінг® 1,2 л/га Євро-Лайтнінг® Плюс 2 л/га

Соняшникова олія у світі сьогодні користується все більшим попитом. За даними маркетингового агентства Research and Market ринок світової соняшникової олії продовжить стабільно зростати в наступні 5 років на 5-6%. Збільшується попит на олію рослинного походження, а також дорожчають конкуренти-аналоги – пальмова, соєва та оливкова. Серед світових лідерів-виробників цього продукту Україна посідає одне з перших місць. Завдяки вдалій боротьбі з вовчком соняшниковим українські аграрії зможуть втримувати ці позиції ще протягом довгих років.