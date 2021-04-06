Експорт рогатої худоби суттєво скоротився

У 2021 році Україна відправила на експорт 10 тисяч голів живої великої рогатої худоби. Це на 41% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У грошовому еквіваленті цьогорічний експорт живої великої рогатої худоби сягнув 5,1 мільйон доларів. Якщо порівнювати з минулим роком, то поточний показник менший на 24,6%.

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Найбільше української живої великої рогатої худоби протягом січня-березня цього року купували Ліван, Узбекистан та Йорданія.

Що стосується імпорту живої худоби, то в 2021 році він становить 553 голів, що в грошовому еквіваленті дорівнює 1,3 мільйона доларів.

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