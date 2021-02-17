Через пандемію COVID-19 та мито США експорт шотландського віскі показав найменший показник за останні 10 років.

У 2020 році експорт шотландського віскі скоротився на 23% до 3,8 мільярдів фунтів стерлінгів. Це найнижчий показник за останні 10 років.

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Головні причини падіння – пандемія COVID-19 і мита США. Вартість експорту в США, на найбільший міжнародний ринок для сектора, впала на 32%, до 729 мільйонів фунтів. У жовтні 2019 року Вашингтон ввів мита на рівні 25% на імпорт односолодового шотландського віскі.

Поставки до Франції, на другий найбільший експортний ринок, скоротилися на 13% до 375 мільйонів фунтів. Тим часом збитки на деяких європейських ринках виявилися серйознішими. Наприклад, експорт до Німеччини впав на 25% до 139 мільйонів фунтів.

Разом з тим друга половина 2020 року показала ріст показника експорту, тому в Асоціації віскі переконані у стійкості продукції до кризи та впевнені у подальшому рості експорту.

Раніше лунала інформація, що у 2021 році Україна перевершить багато експортних показників. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Український агроекспорт-2021 поб’є всі рекорди".