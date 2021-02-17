Из-за пандемии COVID-19 и пошлин США экспорт шотландского виски показал наименьший показатель за последние 10 лет.

В 2020 году экспорт шотландского виски сократился на 23% до 3,8 миллиардов фунтов стерлингов. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

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Главные причины падения – пандемия COVID-19 и пошлины США. Стоимость экспорта в США, в крупнейшем международном рынке для сектора упала на 32% до 729 миллионов фунтов. В октябре 2019 Вашингтон ввел пошлины на уровне 25% на импорт односолодового шотландского виски.

Поставки во Францию, на второй крупнейший экспортный рынок, сократились на 13% до 375 миллионов фунтов. Между тем убытки на некоторых европейских рынках оказались более серьезными. Например, экспорт в Германию упал на 25% до 139 миллионов фунтов.

Вместе с тем вторая половина 2020 года показала рост показателя экспорта, поэтому в Ассоциации виски убеждены в устойчивости продукции к кризису и уверены в дальнейшем росте экспорта.

Ранее звучала информация, что в 2021 году Украина превзойдет много экспортных показателей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинский агроэкспорт-2021 побьет все рекорды".