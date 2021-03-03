Експорт українського насіння сягнув рекордного показника

Продаж українського насіння олійних та зернових минулого року сягнув найвищого показника з часів незалежності.

Експорт насіння зернових та олійних культур з України у 2020 році сягнув найвищої за часів незалежності позначки – 18,7 мільйонів доларів. У 2019 році цей показник становив 12,7 мільйонів доларів.

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Головна причина такого вдалого результату – збільшення цін реалізації цього виду агропродукції на світовому ринку. Хоча у 2020 році Україна експортувала насіння зернових культур на 4 тисячі тонн менше, ніж у 2019 році, внаслідок підвищеного попиту та цін реалізації вдалося досягти рекордних валютних надходжень.

Головним продуктом у структурі українського насіння експорту зернових та олійних культур традиційно стала кукурудза. Частка цього виду агропродукції у вітчизняному експорті збільшилася до 72 %.

Ринок насіння в Україні змінюється і розвивається. У 2020 році виник новий вид продажу – реалізація іноземними компаніями свого насіння, вирощеного в межах нашої держави та підготовленого на насіннєвих заводах, побудованих в Україні. Крім того, наша держава розпочинає використовувати можливість виходу на міжнародні ринки насіння в якості рівноправного партнера.

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