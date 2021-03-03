Продажа украинских семян масличных и зерновых прошлого года достигла самого высокого показателя со времен независимости.

Экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины в 2020 году достиг наивысшей за время независимости отметки – 18,7 миллионов долларов. В 2019 году этот показатель составлял 12,7 миллионов долларов.

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Главная причина такого удачного результата – увеличение цен реализации этого вида агропродукции на мировом рынке. Хотя в 2020 году Украина экспортировала семян зерновых культур на 4 тысячи тонн меньше, чем в 2019 году, в результате повышенного спроса и цен реализации удалось достичь рекордных валютных поступлений.

Главным продуктом в структуре украинского семян экспорта зерновых и масличных культур традиционно стала кукуруза. Доля этого вида агропродукции в отечественном экспорте увеличилась до 72%.

Рынок семян в Украине меняется и развивается. В 2020 году возник новый вид продажи – реализация иностранными компаниями своих семян, выращеных в пределах нашего государства и подготовленых на семенных заводах, построенных в Украине. Кроме того, наше государство начинает использовать возможность выхода на международные рынки семян в качестве равноправного партнера.

Ранее сообщалось, что Украина готова увеличить экспорт пшеницы, но не имеет покупателей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина ускорила экспорт пшеницы".