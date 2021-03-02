Україна прискорила експорт пшениці
За минулий тиждень Україна відвантажила понад 300 тисяч тонн пшениці.
Джерело:GrainTrade
Минулого тижня трейдери зафіксували прискорення темпів експорту української пшениці. За минулий тиждень було експортовано понад 300 тисяч тонн зерна.
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Загалом у поточному сезоні експорт сягає 13,6 мільйона тонн. Нинішній показник поступається минулорічному на 17%.
Україна готова відвантажити ще 4 мільйони тонн пшениці, але знайти покупця буде нелегко.
Після запровадження мита на російську пшеницю вартість фрахту виросла вдвічі, що різко знизило конкурентоспроможність чорноморської пшениці у порівнянні з європейською, – пояснили аналітики.
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