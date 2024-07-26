Китай планує розширювати торгівлю з Україною
Глава МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Гуанчжоу заявив, що в останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України. Він також додав, що його країна є найбільшим імпортером української сільгосппродукції.
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За його словами, у першій половині цього року обсяг торгівлі між Китаєм та Україною продемонстрував швидке зростання. Він додав, що двом країнам потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.
Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України і спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку,
– наголосив глава дипломатії Китаю.
Ціни на пшеницю зросли на світових ринках: яка ситуація по аграрних регіонах
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