Пшениця зросла у ціні

Пшеничні котирування на цьому фоні протягом тижня виросли на 2,9 – 7,2% після падіння до 4-місячного мінімуму на даних липневого звіту USDA. Там був суттєво збільшений прогноз світового виробництва пшениці.

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В Україні експортні ціни попиту на продовольчу пшеницю зростають на даних про гіршу, ніж очікувалося, якість. Але це зростання обмежують низькі ціни на російську пшеницю. Протягом тижня закупівельні ціни на продовольчу пшеницю виросли на 6 – 10 доларів за тонну до 195 – 200 доларів за тонну або 9300 – 9500 гривень за тонну, тоді як на фуражну залишилися на рівні 175 – 180 доларів за тонну або 8000 – 8300 гривень за тонну з доставкою до портів Чорного моря.

Вересневі ф'ючерси на пшеницю 22 липня виросли:

на 1% до 201,36 долара за тонну – на м'яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго (+2,9% за тиждень),

на 0,3% до 210 доларів за тонну – на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті (+2,9%),

на 2,1% до 228,8 долара за тонну – на тверду яру HRS-пшеницю у Міннеаполісі (+7,2%),

на 0,9% до 225,75 євро за тонну або 245,9 доларів за тонну – на пшеницю на паризькій Euronext (+5,7%).

Яка ситуація у найбільших експортерів

У США на 21 липня озима пшениця зібрана на 76% площ (72% в середньому за 5 років), а в доброму або відмінному стані знаходяться 77% посівів ярої пшениці (як і тиждень тому) у порівнянні з 49% торік. Протягом 12 – 18 липня експорт пшениці з США зменшився у порівнянні з попереднім тижнем вдвічі, до 238 тисячі тонн, а загалом у 2024/25 маркетинговому році (з 1 червня) сягнув 2,59 мільйона тонн, що на 20,22% випереджає торішні темпи.

В Україні на 19 липня з 2,627 мільйона гектар або 59% площ зібрано 10,3 мільйона тонн пшениці з урожайністю 3,92 тонни з гектара. По мірі просування збирання на північ та захід, де погода була кращою для посівів, середня урожайність підвищується. Хвиля дощів знизила спеку, і посіви пшениці не постраждали. Експорт пшениці за 1 – 19 липня склав 872 тисячі тонн, що вдвічі перевищує торішні 451 тисячу тонн.

У Франції стан посівів м'якої пшениці продовжує погіршуватися. На 15 липня частка посівів у доброму або відмінному стані зменшилася з 57% до 52%, що є найгіршим показником з аномального 2019 р, коли таких посівів було лише 42%. Пшениця зібрана на 14% площ у порівнянні з 43% в середньому. За прогнозом Strategie Grains, урожай м'якої пшениці зменшиться у порівнянні з минулим роком з 35,1 до 28,7 мільйона тонн.

В Росії на 19 липня з 11,42 мільйона гектар або 37,8% площ зібрано 40,75 мільйона тонн пшениці. Середня урожайність за тиждень зменшилася на 8% до 3,57 тонни з гектара, і вона продовжує погіршуватися по мірі просування збирання на північ та схід. Учасників ринку турбує якість пшениці, але місцеві агенції вважають, що проблем з якістю в цьому сезоні не буде.

Важливо За даними Русагротрансу, експортні ціни на поставки у липні – серпні російської пшениці з протеїном 12,5% падають 7 тижнів поспіль, і минулого тижня знизилися на 2 доларів за тонну до 217 доларів за тонну FOB. Водночас ціни на французьку пшеницю впали на 4 доларів за тонну до 233 доларів за тонну, румунську – на 4 доларів за тонну до 220 доларів за тонну, американську - на 15 доларів за тонну до 213 доларів за тонну.

Гарний урожай пшениці в країнах – імпортерах знизить попит на пшеницю в поточному сезоні та стримає зростання цін в країнах – експортерах.