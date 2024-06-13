Скільки зерна експортується зараз
Україна експортує не тільки зернові, але і готове борошно. Найбільше продається саме пшеничне.
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Станом на 12 червня з початку 2023 – 2024 маркетингового року Україна експортувала 48,381 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур
Башлик уточнює, що кількість борошна, яку за цей період експортувала Україна, сягає 94,6 тисячі тонн. Частка пшеничного – сягнула 89,3 тисячі тонн.
Загалом, з початку сезону була експортована така кількість культур:
- найбільше експортували кукурудзи – 27,57 мільйона тонн;
- пшениця – 17,839 мільйона тонн;
- ячмінь – 2,437 мільйона тонн;
- жито – 1,6 тисячі тонн.
Які показники експорту у червні
Державна митна служба підрахувала, що у червні Україна експортувала 1 449 тисячі тонн зерна. З них – 990 тисяч тонн складає кукурудза.
Друге місце за кількістю експорту у червні займає пшениця – 402 тисячі тонн. Найменше було продано ячменю – 51 тисяча тонн.