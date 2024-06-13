Скільки зерна експортується зараз

Україна експортує не тільки зернові, але і готове борошно. Найбільше продається саме пшеничне.

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Денис Башлик Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станом на 12 червня з початку 2023 – 2024 маркетингового року Україна експортувала 48,381 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур

Башлик уточнює, що кількість борошна, яку за цей період експортувала Україна, сягає 94,6 тисячі тонн. Частка пшеничного – сягнула 89,3 тисячі тонн.

Загалом, з початку сезону була експортована така кількість культур:

найбільше експортували кукурудзи – 27,57 мільйона тонн;

пшениця – 17,839 мільйона тонн;

ячмінь – 2,437 мільйона тонн;

жито – 1,6 тисячі тонн.

Які показники експорту у червні

Державна митна служба підрахувала, що у червні Україна експортувала 1 449 тисячі тонн зерна. З них – 990 тисяч тонн складає кукурудза.

Друге місце за кількістю експорту у червні займає пшениця – 402 тисячі тонн. Найменше було продано ячменю – 51 тисяча тонн.

Зауважте! Кількість експортованого борошна у червні сягнула 2,1 тисячі тонн, частка пшеничного – 2 тисячі тонн.