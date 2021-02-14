Екзотика поруч: подружжя з Тернопільщини вирощує незвичну продукцію

Родина попиків у своїй теплиці вирощує екзотичні фрукти, які нічим не поступаються тим, що ми звикли бачити на прилавках магазинів.

Родина Попиків, яка вирощує у своїй теплиці екзотичні фрукти вже 1 1 років, проживає у селі Ценів, що у Козівському районі.

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Найбільшу частку теплиці займають лимони. Як стверджують садівники, у їхніх плодах втричі більше вітаміну С, ніж у звичайних лимонах, а цедра дуже ароматна, тому її можна використовувати для випічки або сушити до чаю. Також у теплиці є мандарини та апельсини.

Температура теплиці коливається від 18 градусів влітку до 35 взимку. Коли живці вже вкорінилися, рослини пересаджують у горщечки.

Також Попики вирощують ананаси й карликові банани, і навіть збирають урожай кавових зерен.

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