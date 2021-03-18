Масло, жиры и рыба – основные продукты, которые фальсифицируют в Европейском Союзе. Среди стран, откуда поставляют такой товар, лидируют Испания и Италия.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала председатель Ассамблеи аграрных палат Украины Ольга Трофимцева.

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Фальсификацией называют любую осознанную деятельность, направленную на получение дополнительной экономической выгоды/преимущества в нарушение законодательных норм и за счет нас с вами – потребителей, – объяснила Трофимцева.

Далее руководительница ААПУ представила три топ-листы фальсификаций и дала свои комментарии.

Топ-5 видов фальсификации в ЕС

(в процентах от общего количества случаев)

Неправильная маркировка – 47% Замена ингредиентов / разбавления / добавления того, чего не должно быть в составе / или извлечения составляющих – 20% Применение недопустимых видов обработки / переработки продукта – 16% Отсутствует / поддельная или "пидшаманена" документация на продукт – 15% Нарушение интеллектуальных прав собственности – 5%

Топ-продукты, которые фальсифицируют в ЕС

Масла и жиры Рыба и рыбные продукты Мясо и мясопродукты (кроме птици) Фрукты и овощи Мясо птицы и продукты из него

В прошлый раз в этот топ-лист входил мед. На этот раз – выбыл... Стало выгоднее шаманить с мясом птицы, – иронизирует эксперт. – Но я немного удивлена, потому что США отмечают рост случаев подделки меда на фоне большого потребления как части healthy diet.

Топ-страны ЕС, из которых поставлялись фальсификат

Испания Италия Нидерланды Греция Польша

Еще 5 лет назад суммарные убытки от food crimes в мире оценивались в 30-40 миллиардов долларов в год. Сколько такие убытки составляют в Украине? – резюмирует Трофимцева.

Кто фальсифицирует масло в Украине?

Сумма ущерба от фальсификации продуктов в Украине неизвестна. Потому что сейчас у нас нет ресурсов, чтобы подсчитать ее. Но есть некоторые другие цифры и списки о подделках. Например: "Кто фальсифицирует масло: эксперты назвали крупнейших нарушителей".