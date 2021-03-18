Фальсифікація продуктів в ЄС: що і де найбільше підробляють

Джерело:Фейсбук Ольги Трофімцевої
Олія, жири та риба – головні продукти, які підробляють у Європейському Союзі. Серед країн, звідки постачають фальсифікат, лідирують Іспанія та Італія.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала голова Асамблеї аграрних палат України Ольга Трофімцева.
Зверніть увагу! Від меду до равликів: які українські товари британці купляють найбільше
Фальсифікацією називають будь-яку усвідомлену діяльність, яка спрямована на отримання додаткової економічної переваги/вигоди в порушення законодавчих норм і за рахунок нас з вами – споживачів, – пояснила Трофімцева.
Далі очільниця ААПУ представила три топ-листи фальсифікацій і дала свої коментарі.
Минулого разу в цей топ-лист входив мед. Цього разу – вибув… Стало вигідніше шаманити з м'ясом птиці, – іронізує експертка. – Але я трохи здивована, бо США відзначають зростання випадків підробки меду на фоні більшого споживання як частини healthy diet.
"Ще 5 років тому сумарні збитки від food crimes у світі оцінювались в 30-40 мільярдів доларів на рік. Скільки такі збитки становлять в Україні?" – резюмує Трофімцева.
Сума збитків від фальсифікації продуктів в Україні невідома. Бо зараз у нас немає ресурсів, щоб підрахувати її. Але є деякі інші цифри і списки про підробки. Наприклад: "Хто фальсифікує масло: експерти назвали найбільших порушників".