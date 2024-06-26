ООН допоможе українським фермерам зберегти врожай
Виконувач обов'язків Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив, що масові обстріли Росії призвели до значного дефіциту електроенергії в країні, результатом якого є відключення електропостачання, що негативно впливає на роботу агросектору.
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Керівник регіональних програм ФАО у Європі та Центральній Азії Раймунд Йеле та голова офісу ФАО в Україні П'єр Вотьє пообіцяли разом з донорами опрацювати запит на екстрені потреби українських аграріїв. Вони готові забезпечити українських аграріїв генераторами і засобами для зберігання зерна (зерновими рукавами).
Відсутність електрики та перебої з її постачанням суттєво ускладнюють роботу агропідприємств. Також, ризики обстрілів в прифронтових областях впливають на можливості збереження врожаю. Потреба у додаткових ємностях для зберіганні в прифронтових областях восени 2024 року може сягати 1,4 мільйона тонн,
– зазначив виконувач обов'язків міністра Тарас Висоцький.
Крім того він додав, що загальна потреба у зернових рукавах у фермерів прифронтових областей на сьогодні складає понад 7 тисяч одиниць. Сторони також обговорили можливість підтримки аграріїв, які працюють в 25-кілометровій прифронтовій зоні.
В Україні оголосили нові ціни на зернові
- На ринку зернових та олійних культур в Україні спостерігалося зниження ділової активності, викликане сезонними та світовими факторами.
- Ціни на пшеницю та кукурудзу залишалися стабільними, а ринок соняшника демонстрував короткочасне зростання.
- Вартість сої трохи знизилася через збільшення пропозиції рослинних олій на світовому ринку та зменшення попиту на українську олію.