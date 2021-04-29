Франція скоротить виробництво вина через морози

Заморозки дуже сильно вдарили по французьких виноградниках. Винороби прогнозують значне скорочення своєї продукції.

Як повідомляє французька організація FranceAgriMer, французькі виробники вина цього року зможуть розлити по пляшках лише 15 мільйонів гектолітрів. Це вдвічі менше, ніж у попередні роки.

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Цікаво, що минулий рік був більш ніж сприятливим – по пляшках у Франції розлили 46,7 мільйонів гектолітрів. Французький прем'єр Жан Кастекс вже оголосив про виділення допомоги на 1 мільярд євро виробникам сільськогосподарської продукції, в тому числі виноробам.

Окрім винограду, через морози постраждали й інші культури. За оцінками виробників, знищено близько 60% персиків, 70% слив і 80% абрикосів.

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