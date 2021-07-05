Гігант вагою 8 кілограмів: в Іспанії виростили дивовижний огірок
5 липня 2021 , 12:37Читать новость на русском
Джерело:Сanarias7
Жителі Канарських островів стали свідками унікальної події. Кухареві місцевого ресторану вдалося виростити гігантський огірок.
Кухар ресторану на острові Лансарот виростив гігантський огірок. Овоч має вагу 8 кілограмів та 1 метр довжини. Діаметр огірка складає 15 сантиметрів.
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На сьогодні це другий за величиною огірок у Книзі рекордів Гіннеса. Втім, посмакувати велетнем не вийде: огірок сорту Фуджур уже не придатний для приготування страв.
З нього планують отримати якісне насіння, а решту плоду згодують тваринам.
Це не перший гігант для цього чоловіка. Кілька років тому він виростив цибулю вагою майже півкілограма.Передати бджіл "Укрпоштою" наразі неможливо. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Укрпошта" призупинила доставку бджіл: причина".