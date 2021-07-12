Гігантська ягода: в Італії виростили найбільшу черешню у світі

Італійським фермерам вдалося виростити черешню вагою 33 грами. Ця ягода стала абсолютним світовим рекордсменом.

Гігантську черешню виростили Альберто та Джузеппе Россо з Печетто-Торінезе. Їхня родина займається вирощуванням черешні вже понад 100 років.

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Величезну черешню Кармен вирощували у П’ємонті, що в декількох милях біля Турину. Цей регіон славиться виробництвом черешні.

Впродовж кількох років ми помічаємо, що наші черешні Кармен претендують за розмірами на рекорд Гіннеса, і цього року ми вирішили зробити все правильно і закликали групу експертів, – розповів Альберто Россо.

Нова найбільша і найважча черешня важить 33,05 грами. Попередній рекорд у 26,45 грам також належав італійському фермеру.

Італія – один з найбільших виробників черешні у Європі. Черешневі сади в країні займають майже 30 тисяч гектарів. Вони зосереджені в регіонах Апулія, Кампанія, Емілія-Романья, Венето і Лаціо.

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