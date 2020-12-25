Науковці знаходять нові способи боротьби з шкідниками та хворобами.

Американські винахідники з компанії InnerPlant навчили рослину повідомляти фермеру, коли вони хворі. Про це повідомляє портал Successful Farming.

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За підрахунками вчених, шкідники та хвороби щороку знищують близько 20% посівів сільгоспкультур у світі. Проблему важко вирішити через те, що поки симптоми проявляться в однієї рослини, хвороба встигне поширитися на велику площу.

За словами винахідників, рослини постійно спілкуються, посилаючи хімічні сигнали, щоб попередити одна одну про загрозу. Це запускає захисні механізми в їхніх сусідів.

Завдяки генетично спроєктованим рослинним датчикам ці сигнали стають видимими для людей. Під час перегляду через смартфон, безпілотник, супутник чи інший оптичний пристрій флуоресцентні білки, що виробляються в листі рослин, мають інший колір. Це сигналізує фермерам про грибок, шкідників, посуху чи інший стрес вже через декілька годин після появи проблеми.

Зазначимо, що перше пробне виробництво InnerPlant було запущене у вересні 2020 року, але винахідники сподіваються якомога швидше зробити технологію доступною для широкого загалу.