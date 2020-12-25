Ученые находят новые способы борьбы с вредителями и болезнями.

Американские изобретатели из компании InnerPlant научили растение сообщать фермеру, когда они больны. Об этом сообщает портал Successful Farming.

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По подсчетам ученых, вредители и болезни ежегодно уничтожают около 20% посевов сельхозкультур в мире. Проблему трудно решить из-за того, что пока симптомы проявятся у одного растения, болезнь успеет распространиться на большую площадь.

По словам изобретателей, растения постоянно общаются, посылая химические сигналы, чтобы предупредить друг друга об опасности. Это запускает защитные механизмы в их соседей.

Благодаря генетически спроектированным растительным дитчикам эти сигналы становятся видимыми для людей. Во время просмотра через смартфон, беспилотник, спутник или иное оптическое устройство флуоресцентные белки, вырабатываемые в листьях растений, имеют другой цвет. Это сигнализирует фермерам о грибке, вредителях, засухе или ином стрессе уже через несколько часов после появления проблемы.

Отметим, что первое пробное производство InnerPlant было запущено в сентябре 2020 года, но изобретатели надеются как можно быстрее сделать технологию доступной для широкой общественности.