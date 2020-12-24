Цьогоріч запаси пшениці, соняшнику та інших продуктів поступаються минулорічним показникам.

Станом на 1 грудня 2019 в українських сховищах було 30 мільйонів тонн зернових, зернобобових культур та насіння соняшнику. Цьогоріч показник становить 23,14 мільйонів тонн, повідомляє Державна служба статистики.

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Запаси пшениці скоротилися на 16% – до 6,81 мільйонів тонн. З них 1,68 мільйона тонн – на підприємствах, що здійснюють переробку і зберігання, а решта – запаси сільгоспвиробників.

Запаси зерна на кукурудзу теж зменшилися – з 19,19 до 14,1 мільонів тонн. У агровиробників запаси кукурудзи на зерно склали 8,16 мільонів тонн, а на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою – 5,92 мільонів тонн.

Запаси ячменю знизилися на 37% і склали 1,35 мільона тонн. А от запаси жита зросли у два рази і склали 212 тисяч тонн. Запаси соняшнику впали на 19% – до 6,49 мільонів тонн.