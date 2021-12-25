Грибне м'ясо: вчені презентували неймовірну розробку

25 грудня 2021 , 17:26
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Джерело:

Newfood

Пошук альтернативних методів виробництва м'яса активно триває. Дослідники знаходять нові методи створення продукції.

М'ясо з грибів

Американський стартап Meati представив своє м'ясо. Дослідники створили продукт з ферментованого міцелію, який структурували як шматки м'яса. 

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Як розповіли працівники стартапу, кінцевий продукт —  це просто міцелій з приправами. Порція такого м'яса вагою 140 грамів містить 25 грамів білка та третину добової норми клітковини. 

Окрім того, в "грибному м'ясі" менше натрію та насичених жирів, ніж конкурентних продуктах рослинного походження. Також виробництво сої потребує в рази більше землі, аніж вирощування грибів. 

Вже незабаром Meati запустить продукт у США, а в разі успіху працюватиме над його поширенням і в інших країнах.  

Автор: Ярослав Сиваківський