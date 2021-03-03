Глобальний ринок харчових трендів швидко змінюється. Україна долучилася до світових трендів.

Впродовж останнього року ринок харчових трендів значно трансформувався. Кілька українських компаній заявили про вихід на ринок з інноваційними замінниками тваринних продуктів.

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Ресторанна їжа вдома

Сьогодні споживач не хоче готувати вдома. Всі прагнуть їсти звичну стандартну їжу, але не витрачати час на її приготування. Водночас рівень купівельної спроможності не дає змоги середньому українцю харчуватися у ресторані або інших закладах.

Діджиталізація процесів

Пандемія дала поштовх до активного впровадження діджитал-інструментів. Лідерські позиції зайняла доставка "швидкої їжі". Це дозволяє економити час на чергах та присвятити час роботі.

Альтернативне м’ясо

Рослинне м'ясо називають майбутнім сегменту харчування. У 2021 році цьому тренду прогнозують фантастичний ріст на 60%. Користь тваринного білка вважається переоціненою, що дає поштовх сегменту альтернативних замінників, які б мали необхідний для організму білковий баланс.

В акваторії Азовського моря стає все менше риби. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Риба в Азовському морі під загрозою зникнення".