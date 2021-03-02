Дії власників і орендаторів земельних ділянок регулюються Законом України "Про охорону земель".

Власники та орендарі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності, згідно Закону України "Про охорону земель", зобов'язані робити ряд наступних кроків:

проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів

підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі

здійснювати заходи, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо

дотримуватися нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів

здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені ЗУ "Про охорону земель" та іншими нормативно-правовими актами України

Це важливо! Ринок землі: як продати пай після 1 липня 2021 року

Тож, відповідно до закону, використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється.

Закон України "Про охорону земель" визначає, що з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

Земельний податок-2021

Традиційно важливе питання для власників земельних ділянок – сплата податків. Зверніть увагу на матеріал-пояснення Агро24 "Земельний податок-2021: коли і скільки сплачувати".