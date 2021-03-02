Ринок землі: як власник ділянки повинен дбати про якість грунту
Дії власників і орендаторів земельних ділянок регулюються Законом України "Про охорону земель".
Джерело:Земельна розвідка
Власники та орендарі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності, згідно Закону України "Про охорону земель", зобов'язані робити ряд наступних кроків:
- проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів
- підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі
- здійснювати заходи, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо
- дотримуватися нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів
- здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені ЗУ "Про охорону земель" та іншими нормативно-правовими актами України
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Тож, відповідно до закону, використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється.
Закон України "Про охорону земель" визначає, що з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.
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