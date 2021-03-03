Глобальный рынок пищевых трендов быстро меняется. Украина присоединилась к мировым тенденциям.

В течение последнего года рынок пищевых трендов значительно трансформировался. Несколько украинских компаний заявили о выходе на рынок с инновационными заменителями животных продуктов.

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Ресторанная еда дома

Сегодня потребитель не хочет готовить дома. Все хотят есть привычную стандартную пищу, но не тратить время на ее приготовление. В то же время уровень покупательной способности не позволяет среднему украинцу питаться в ресторане или других заведениях.

Диджитализация процессов

Пандемия дала толчок к активному внедрению диджитал-инструментов. Лидерские позиции заняла доставка "быстрой еды". Это позволяет экономить время на очередях и посвятить время работе.

Альтернативное мясо

Растительное мясо называют будущим сегмента питания. В 2021 году этому тренду прогнозируют фантастический рост на 60%. Польза животного белка считается переоцененной, что дает толчок сегменту альтернативных заменителей, которые имели бы необходимый для организма белковый баланс.

В акватории Азовского моря становится все меньше рыбы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Рыба в Азовском море под угрозой исчезновения".