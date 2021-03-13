Українські аграрії можуть розпочати посівну кампанію вже до кінця березня.

Посівна кампанія в Україні може розпочатися ще до кінця березня. Оптимальні умови для початку польових робіт прогнозуються на період з 18 по 25 число.

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На думку начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, ідеальних умов чекати не варто, але вони будуть близькими до середніх значень.

Після вихідних, 15-17 березня, очікуються дощі по всій території України. Циклон з помірними дощами може переміститися також і в південні області: в березні посухи на півдні не буде. Після опадів очікується потепління до 7-9 градусів залежно від області. Приблизно з 18 по 25 березня очікується сонячна, суха погода, складуться хороші умови для березневого посіву. Сильної спеки в березні не очікується, – розповіла вона.

Також експертка додала, що говорити про рекордний врожай поки рано, але передумови для нього вже є, адже озимі зернові добре перезимували і мають мінімальні втрати.

Головним ворогом українського врожаю може стати посуха. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Посуха може негативно вплинути на урожай в Україні".