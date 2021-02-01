Імпортні томати: як впливають на асортимент та ціну

Імпортна продукція має значний вплив на внутрішню продукцію та технології вирощування.

Джерело: AgroTimes

Як розповіла керівник аналітичного департаменту гуртового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман, в торгівлі збільшилася пропозиція імпортних томатів, тому вітчизняні виробники змушені міняти асортимент та технології, щоб бути конкурентними на ринку.

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Зимовий асортимент томатів значно розширився в останні роки. Зараз на ринку я нарахувала 5 видів тільки помідорів чері: на гілці, без гілки тощо. Круглий рік присутні в продажі жовті, рожеві, чорні плоди. З червоних помідорів постійно продаються круглі і сливка, – сказала Тетяна Гетьман.

В Україні томати взимку практично не вирощують. До квітня погоду на ринку робитиме імпортна продукція.

Нині на ринках та в магазинах пропонують єгипетські та марокканські томати чері, які значно дешевші вітчизняних. Упаковка 250 грам марокканських чері коштує 33 гривні, за таку ж упаковку вітчизняних просять 75 гривень. В супермаркетах 250 г єгипетських чері коштує 54 гривні.

На думку Тетяни Гетьман, жорстка конкуренція з імпортом добре впливає й на українського виробника, якому доводиться освоювати новації. Конкуренція йде на користь споживачам, які мають гарний вибір та прийнятні ціни.

Як писав Агро24,