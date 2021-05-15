З 2002 року Індії вдалося збільшити експорт органіки у 80 разів – з 13 мільйонів доларів до мільярда.

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На експорт попереднього року вплинула пандемія Сovid-19, але навіть попри це щороку показник зростав. З 2016 року показник ріс аж на 25%.

Основною причиною швидкого зростання експорту органічної продукції є те, що Індія змогла продемонструвати, що вона може виконати необхідні вимоги за будь-яких умов. Плюс постійне постачання сприяє стабільному та швидкому росту.

Штучне м'ясо стало більш доступним. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ціна "лабораторного" м'яса зменшилася до 4 доларів".