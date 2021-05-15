С 2002 года Индии удалось увеличить экспорт органики в 80 раз – с 13 миллионов долларов до миллиарда.
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На экспорт предыдущего года повлияла пандемия Сovid-19, но даже несмотря на это ежегодно показатель рос. С 2016 года показатель рос на целых 25%.
Основной причиной быстрого роста экспорта органической продукции является то, что Индия смогла продемонстрировать, что она может выполнить необходимые требования при любых условиях. Плюс постоянные поставки способствует стабильному и быстрому росту.